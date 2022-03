Eine Spendensumme von 3000 Euro ist bei einem Benefizkonzert im „Atelier 29“ in Hainfeld am Samstagabend zusammengekommen, das auch örtliche Winzer und die Gastgeber sponsorten. Sie wurden direkt an die Organisation „Save the Children – Nothilfe Kinder Ukraine“ überwiesen. Sichtlich berührt von „den warmen Herzen und der großen Anteilnahme“ des Publikums, dankten die ukrainische Pianistin Violina Petrychenko und der in Moskau geborene und in Kiew groß gewordene Klarinettist Vitalii Nekhoroshev den vielen Gästen. Das Duo Adamé lebt seit Langem in Deutschland.