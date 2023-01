Die Sängerin Marie-Luise Hoffner, auch bekannt unter ihren Künstlernamen Lou, tritt am Samstag gegen 11 Uhr im Netto-Markt in Herxheim, Industriestraße 1, auf und lädt dort zu einer Autogrammstunde ein. Die aus Waghäusel stammende Künstlerin ist unter anderem für ihren Auftritt beim Musikwettbewerb Eurovision Song Contest bekannt. 2003 vertrat sie Deutschland bei dem Ereignis in Riga. Bei ihrem Besuch handelt es sich um eine Benefizaktion, da an diesem Vormittag auch Spenden zugunsten der Fussballjugend des TV Hayna gesammelt werden. Die Horst-Eckel-Stiftung habe sie angefragt, teilt die Sängerin mit.