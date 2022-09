Die Stadt Landau versucht auf unterschiedlichen Wegen, Energie einzusparen, erreicht aber das mit dem Land vereinbarte Ziel einer 15-Prozent-Einsparung vorerst nicht. Die SPD-Fraktion im Landauer Stadtrat greift nun eine Äußerung von Oberbürgermeister Thomas Hirsch im jüngsten Hauptausschuss auf. Der hatte unter anderem darauf verwiesen, dass die Stadt die Straßenbeleuchtung zwischen 23 und 6 Uhr ausschalte. Wie die SPD in einem Antrag unterstreicht, sei die Straßen- und Ampelbeleuchtung ein besonders sensibler Bereich. Deshalb solle die Verwaltung bei der Entscheidung, ob die Beleuchtung ausgeschaltet werden solle, die Gremien beteiligen, unterstreicht Florian Maier, SPD-Fraktionsvorsitzender. Wünschenswert sei außerdem eine Unterfütterung mit Zahlen zur möglichen Energieersparnis. „Nicht nur aus Gründen der Verkehrssicherheit, sondern auch in Bezug auf das Entstehen von Angsträumen muss ein mögliches Abschalten der Beleuchtung sorgfältig abgewogen und diskutiert werden“, heißt es in der Begründung zum SPD-Antrag.