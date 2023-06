Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kritik am Standort des Südpfälzer Impfzentrums in Wörth wird immer lauter. Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße reagieren auf die Unzufriedenheit vor allem der betagten Bürger und wollen nun ein weiteres Zentrum in Landau errichten. Aus Mainz kommt am Sonntag wohl ein positives Signale.

Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen empört darauf reagiert, dass die alten Menschen, die als erste geimpft werden sollen, sich kaum anmelden können, weil die Telefon-Hotline