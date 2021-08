Die Dammheimer haben die Zeichen der Zeit erkannt: Der öffentliche Nahverkehr gewinnt zunehmend an Bedeutung. Jetzt gibt es einen CDU-Vorstoß für einen Haltepunkt beim Stadtdorf. Die Chancen dafür stehen nicht gerade gut. Vorher muss noch viel passieren.

Wird Dammheim das Dorf der Bahnhöfe? Nachdem Ortsvorsteher Florian Maier (SPD) bereits einen Haltepunkt an der Strecke Landau - Germersheim gefordert hat, für den Fall, dass diese eines Tages einmal reaktiviert wird, hat nun der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) die Bahn um Prüfung gebeten, ob an der Strecke Karlsruhe - Landau – Neustadt ein Bahnhaltepunkt bei Dammheim möglich ist.

Diese Idee ist bei einem Vor-Ort-Termin in seiner Sommertour von Parteifreunden, Ortsbeiratsmitgliedern und Bürgern an Gebhart herangetragen worden, wie dieser mitteilte. Die Teilnehmer haben sogar die ungefähre Stelle schon beabsichtigt. Die kann nur nördlich der K13 liegen, die Dammheim mit dem Kreisel Neustadt-Nord verbindet, weil die Straße Autobahn und Bahngleise unterquert, die dort dicht nebeneinander verlaufen. Dann müssten von der Straße aus zwei Zugänge zu den noch zu bauenden Bahnsteigen beiderseits der Gleise geschaffen werden. Die Entfernung vom Ortsrand ist nicht weit.

Trotzdem ist Skepsis angebracht. Ein Haltepunkt müsste als gemeinsames Projekt der Stadt Landau, der DB Station und Service und des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) in Kaiserslautern vorangetrieben und vom Land gefördert werden. Üblicherweise trägt das Land 75 Prozent der Kosten, die Bahn 25.

Doch selbst wenn alle erforderlichen Partner an einem Strang ziehen, ist es keineswegs sicher, dass der Haltepunkt kommt. Denn es gibt Überlegungen der Bahn, im Zuge von deren Stationsoffensive, die bereits 17 neue Standorte in Rheinland-Pfalz umfasst, einen Haltepunkt Kandel-West zu bauen. Aber selbst der ist bisher nur in der Prüfung und noch keine beschlossene Sache. Die meisten neuen Haltepunkte in dieser Stationsoffensive sollen erst nach 2027 gebaut werden – ein solches Projekt braucht also einen langen Atem.

Doch das Hauptproblem ist ein anderes: Ende 2013 hatte Neustadt einen zusätzlichen Haltepunkt Süd bei seinem Gewerbegebiet und Einkaufszentrum (unter anderem Globus) bekommen. Auch Kandel-West soll noch gebaut werden. Dann gebe es einfach nicht mehr genügend Zeit für weitere Zwischenstopps im Fahrplan, ohne die Anschlüsse zu gefährden, so der ZSPNV in Kaiserslautern.

„Ob sich nach dem seitens des Landes und des ZSPNV gewünschten Ausbau der Infrastruktur der Strecke (Beseitigung der eingleisigen Abschnitte und somit der Fahrplanzwangspunkte zwischen Winden und Wörth) weitere Möglichkeiten ergeben, wäre zu prüfen“, teilt der Zweckverband auf Anfrage mit. Wenn das Bundesverkehrsministerium die nötigen Signale gebe, um mit einem Infrastrukturausbau die Leistungsfähigkeit der Strecke zu erhöhen, könne man über weitere Zugangsstellen nachdenken. Dann wäre allerdings auch noch zu prüfen, wie viele zusätzliche Fahrgäste der Haltepunkt Dammheim in die Züge bringen würde – und ob sich Nutzen und Aufwand auch rechnen. Mit den „aktuellen betrieblichen Rahmendaten“ sei jedenfalls kein weiterer Halt bei Dammheim möglich, erklärt ZSPNV-Sprecher Fritz Engbarth-Schuff auf Anfrage der RHEINPFALZ.