Wegen einer angeblich hilfsbedürftigen Person fuhr die Polizei laut eigenem Bericht am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr an die Realschule an der Steinmühle in Maikammer. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 13-jährigen Jungen. Er gab an, dass er sich zum Handyspielen hingelegt hätte und es ihm sehr gut gehe. „Da er sich im gleichen Moment übergeben musste, gestand er, zuvor mit seinem 15-jährigen Freund gekifft zu haben“, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten organisierten einen Transport ins Krankenhaus und informierten die Eltern des Jungen.