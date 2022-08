Am Samstagnachmittag hat die Polizei einen E-Scooter-Fahrer in der Horststraße wegen des Verdachts auf Drogenkonsum kontrolliert. Der 67-Jährige gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben, wie die Polizei mitteilt. Bei der Durchsuchung des Fahrers wurde ein weiterer Joint mit Cannabis gefunden. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, sein Scooter wurde sichergestellt und er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen einer Fahrt unter Betäubungsmittel-Einfluss sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.