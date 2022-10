Der Spatenstich für den Neubau auf dem Kaufhofareal ist ein wichtiges Signal.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Wirtschaftskrise als Folge des russischen Angriffskrieges ist es keine Selbstverständlichkeit, wenn noch Großprojekte angepackt werden. Ludwigshafen wartet seit Jahren auf sein Metropol-Hochhaus auf dem Berliner Platz, Neustadt laboriert an Umbau und Sanierung des ehemaligen Karstadt-Hauses herum, die immer wieder ins Stocken geraten. So gesehen, darf sich Landau nicht beklagen über ein paar Monate Verzögerung, die beim Abriss des Kaufhofs aufgelaufen sind. Vor dem Hintergrund der sich eintrübenden Konjunktur gab es zuletzt Gerüchte, dass das Vorhaben gefährdet sein könnte. Insofern war es gut, dass sich der Oberbürgermeister einen Spatenstich noch in seiner bald endenden Amtszeit gewünscht hatte und der Bauherr diesen Wunsch erfüllt hat. Er hätte leicht auf Zeit spielen können. Eines ist aber ohnehin schon erreicht: Es steht keine Problemruine herum. Stattdessen gibt es ein fast baureifes Grundstück in zentraler Lage. Der Spatenstich ist ein starkes Signal, dass das Stadttor wirklich kommt.