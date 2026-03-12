Der Verein Schüler für Tiere in Herxheim ruft erneut Kinder und Jugendliche aus Europa zu einer Protestaktion gegen das Töten von Straßenhunden auf. Bis Ende Mai können sie Beiträge wie Bilder, Briefe, Gedichte oder kurze Texte im Din A4 Querformat gestalten und einsenden. Ziel ist ein Protestbrief-Buch, das dem Europäischen Parlament in Brüssel übergeben werden soll, um eine große Aufmerksamkeit im Kampf gegen das Tierleid zu erreichen. Man wolle die Stimmen der Kinder nach Brüssel bringen, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Bereits 2014 hatten Kinder mit einem ein Kilometer langen Protestbrief auf das Problem aufmerksam gemacht. Trotz der Übergabe in Brüssel blieb eine politische Reaktion aus, das Töten hält weiter an. Besonders in Ländern wie Rumänien werden Hunde eingefangen und umgebracht, obwohl Tierschutzorganisationen Kastrationsprogramme als bessere Lösung fordern.