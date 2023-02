„Vom Batzen zum Bitcoin – Geld und Zahlungswesen im Laufe der Jahrhunderte“, so lautet das Thema des Heimatjahrbuchs 2024 des Landkreises Südliche Weinstraße. Die Kreisverwaltung ruft dazu auf, sich als Autor daran zu beteiligen. Seit über 2000 Jahren schon spielt Geld auch in der Südpfalz eine Rolle. Das belegen Münzfunde aus der Römerzeit. Es gibt viele Geschichten zum Thema Geld. „Und die suchen wir für die nächste Ausgabe des Heimatjahrbuchs, also machen Sie gerne mit und lassen Sie uns Ihren Beitrag zukommen“, so der Aufruf von Landrat Dietmar Seefeldt. Einsendeschluss ist der 15. Juli. Beiträge können postalisch an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Redaktion Heimatjahrbuch, Dr. Andreas Imhoff, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau oder per E-Mail an andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de gesendet werden. Weitere Infos unter Telefon 06341 940907.