Der Schwerpunkt des Heimatjahrbuchs 2023 für den Landkreis Südliche Weinstraße lautet: „Wir gestalten heute das Morgen – auf alten und neuen Wegen in die Zukunft“. Autorinnen und Autoren sind dazu aufgerufen, die für die Südpfalz typischen Beispiele und Themen zu finden, die in dem Werk publiziert werden sollten. Wie in den Vorjahren sind darüber hinaus auch Beiträge aus Geschichte, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Soziales, Sport, Brauchtum und Natur der Südlichen Weinstraße willkommen. Die Beiträge sollten bebildert sein und fünf Din-A4-Seiten nicht überschreiten. Die Dokumente können postalisch an die Kreisverwaltung, An der Kreuzmühle 2, zu Händen von Andreas Imhoff verschickt werden, alternativ per E-Mail an andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de. Infos gibt es unter Telefon 06341 940907.