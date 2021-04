Auf der Landstraße zwischen Insheim und Herxheim hat sich am Montag fast ein Unfall ereignet. Laut Polizei wollte ein 29-Jähriger mit seinem Auto trotz Gegenverkehrs gegen 19 Uhr den Wagen eines 30-Jährigen in Höhe des Herxheimer Gewerbegebiets überholen. Auf der Gegenfahrbahn war ein Mann in einem silbernen Van in Fahrtrichtung Insheim unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wollte der 29-Jährige mit seinem Auto wieder einscheren. Deshalb musste der 30-Jährige, der gerade überholt wurde, eine Vollbremsung hinlegen, um Platz zu machen und gleichzeitig den Zusammenstoß der beiden anderen Fahrzeuge zu verhindern. Nun sucht die Polizei den Fahrer des silbernen Van für eine Zeugenaussage. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.