Der Polizei wurde am Freitagabend ein Pannen-Pkw auf der B10 bei Birkweiler gemeldet. Vor Ort stellte sich als Grund für die unterbrochene Fahrt heraus, dass ein Vorderrad lediglich mit einer verbliebenen Radschraube an der Radnabe gehalten wurde, was die Autofahrerin glücklicherweise rechtzeitig bemerkte. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass an ihrem Fahrzeug, das am Freitag tagsüber in der Bahnhofstraße in Annweiler geparkt war, ein bislang unbekannter Täter die Radschrauben lockerte. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, telefonisch unter 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.