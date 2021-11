Ein bislang unbekannter Autofahrer ist gegen den Zaun eines Anwesens in der Straße In der Blenk in Hainfeld gefahren und geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Der Schaden, der auf rund 1000 Euro geschätzt wird, ist vermutlich beim Wenden entstanden. Hinweise unter Telefon 06323 9550.