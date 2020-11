Beim Stadtradeln-Wettbewerb in Landau ist ein Zweierteam vom Bauhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) die meisten Kilometer pro Kopf gefahren. Das hat der EWL mitgeteilt, der mit zwei Teams am Start war. Die Siegermannschaft besteht aus Abteilungsleiter Dirk Wagner und Alexander Beyer, Spartenleiter Ortsteile des Bauhofs. Sie sind durchschnittlich 900 Kilometer pro Kopf in weniger als drei Wochen gefahren. „Wo es nur möglich war, sind wir aufs Rad gestiegen – auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit, bei Dienstgängen und in der Freizeit abends oder am Wochenende, bei fast jedem Wetter“, sagt Wagner. Am dreiwöchigen Stadtradeln, einem bundesweiten Wettbewerb, der für die Förderung des Radfahrens, den Klimaschutz und für mehr Lebensqualität in den Kommunen wirbt, hatten von Ende August bis Mitte September in Landau 671 Radler teilgenommen. Sie haben zusammen fast 121.000 Kilometer zurückgelegt und damit rund 18 Tonnen CO 2 eingespart. Die Siegerteams mit den insgesamt meisten gefahrenen Kilometern kamen nach Angaben der Stadtverwaltung von der Montessori-Schule (15.843 Kilometer), dem Eduard-Spranger-Gymnasiums (14.640 Kilometer) und von den Grünen (7151 Kilometer).