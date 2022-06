Die Landauer Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 15.30 Uhr einen Unfall auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe ausgelöst hat und geflohen ist. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer zum Überholen von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den schwarzen Wagen eines 28-Jährigen, der sich bereits neben ihm auf der linken Fahrspur befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 28-Jährige nach links aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dadurch entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Von dem Spurwechsler ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Kastenwagen einer Firma handelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.