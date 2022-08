Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der A65 bei Landau-Süd ist eine Autofahrerin an Kopf und Hand verletzt worden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei waren gegen 11.20 Uhr zwei Frauen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Eine 30 Jahre alte Lastwagenfahrerin habe beim Fahrstreifenwechsel am Ende einer Baustelle das Auto einer 19-Jährigen übersehen, die gerade auf die Autobahn aufgefahren war. Beim Zusammenstoß wurde das Auto der 19-Jährigen in die Mittelleitplanke geschleudert und kam in der falschen Fahrtrichtung zum Stehen. Während ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand am LKW kein Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.