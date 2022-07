Ein 32-jähriger Autofahrer hat eine Strafanzeige am Hals, nachdem er am Freitagabend beim Rangieren einen Unfall an der Tankstelle in Klingenmünster verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann beim Rückwärtsfahren eine Mülltonne und drückte diese in ein dahinter befindliches Rolltor. An diesem entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann stark alkoholisiert war und überhaupt nicht imstande war, ein Fahrzeug zu führen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.