Der Fahrer eines Sattelzugs hat beim Rangieren zwei geparkte Autos an der Einmündung Nordring/Hintere Winkel in Annweiler beschädigt und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet. Die Person erwartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden wird auf 7000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiwache Annweiler unter Telefon 06346 964619 entgegen.