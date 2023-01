Am Dienstag, 24. Januar, kam es zwischen 6.30 Uhr und 15.45 Uhr in der Godramsteiner Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Nach Angaben der Polizei wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein grauer SUV der Marke VW an der rechten Seite beschädigt. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870.