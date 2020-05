Beim Autokino auf dem Neuen Messeplatz in Landau wird am Vatertag, 21. Mai, ein Biergarten eröffnet.

Der sogenannte Kulturgarten liegt neben der 18 Meter breiten Veranstaltungsbühne und der 70 Quadratmeter großen Autokino-LED-Wand. Dort sei eine Bewirtung unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln möglich, so Zeitvertreib-Geschäftsführer Alexander Kurz am Montag. Der Biergarten wird am Donnerstag, 21. Mai, um 12 Uhr eröffnet. Zum Auftakt gibt es Musik.

Eine Stunde vorher gibt es den ersten Gottesdienst im Autokino. Er steht unter dem Motto „Dem Himmel so nah“ – Anlass ist der Feiertag Christi Himmelfahrt. Er wird gestaltet von Dekan Volker Janke, Pfarrer Stefan Müller und Gemeindepädagogin Constanze Harant sowie Mitgliedern der Bläserkantorei Landau. Die Gottesdienstbesucher bleiben in ihren Autos sitzen, der Ton kommt aus dem Autoradio. Bis zu 250 Autos finden Platz.

Das Benefiz-Konzert für den Kinderschutzbund hat 10.500 Euro Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf und Spenden von Sponsoren gebracht. Das Konzert war gedacht, um die eingeplanten Einnahmen aus dem abgesagten Entenrennen des Kinderschutzbundes teilweise zu kompensieren.

Das komplette Programm gibt es unter www.Zeitvertreib-Pfalz.de. Nur dort können auch Karten geordert werden. Diese sind auch für den Gottesdienst erforderlich, kosten aber nichts. Tickets zur Biergarten-Eröffnung sind kostenpflichtig.