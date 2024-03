Am Montag, 19. März, ist gegen 18.15 Uhr ein VW-Fahrer in Herxheim in Schlangenlinien durch die Obere Hauptstraße in Richtung Burggasse gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Das teilten Zeugen der Polizei mit. Beim rückwärts Einparken in der Burggasse prallte der Mann gegen eine Hauswand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2700 Euro. Der 56-jährige Unfallverursacher roch deutlich nach Alkohol. Er verweigerte einen Alkoholtest, weshalb er zur Blutentnahme mit auf die Wache genommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.