Als eine 78-jährige Landauerin am Samstag gegen Mittag ihren Einkauf an der Kasse eines Supermarktes in der Dammühlstraße bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche im Einkaufswagen lag. Zuvor war die Frau von einem unbekannten jungen Mann im Supermarkt angerempelt worden. Dieser wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er trug ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt und eine dunkle Hose. Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 063412870 entgegen genommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Geld, Schecks oder Kreditkarten immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen und Taschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Weitere Tipps, wie sich Bürger vor Dieben und Betrügern schützen können, gibt es unter www.polizei-beratung.de.