Drei Leichtverletzte und 12.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag bei Nußdorf. Nach Angaben der Polizei war eine 88-jährige Autofahrerin auf der K8 von Nußdorf in Richtung L516 (Landau - Edesheim) unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei habe sie den Wagen eines entgegenkommenden 23-Jährigen übersehen. Beim Zusammenstoß wurden die 88-Jährige, ihre 83-jährige Beifahrerin und der 23-Jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.