Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde am Donnerstagabend ein 27 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall auf der A65 kurz vor der Rastanlage Pfälzer Weinstraße. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben hatte der Mann gegen 22.45 in Fahrtrichtung einen Sattelzug überholen wollen. Dabei touchierte er aus bislang ungeklärter Ursache das linke Fahrzeugheck des Lastwagens, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.