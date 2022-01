Mit Skepsis reagiert der Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) auf den Prüfauftrag an die Stadtverwaltung, ob Tiny Houses auch etwas für Landau wären. Die Minihäuschen sind derzeit angesagt, aber bisher gibt es dafür kaum Aufstellmöglichkeiten. Selbstverständlich werde das Thema sorgfältig bearbeitet, aber klar sei zumindest schon, dass diese Wohnform nicht für Familien geeignet sei. Wegen der großen Oberfläche halte er sie energetisch für nicht ideal, und auch der Flächenverbrauch sei hoch. Er sehe aber bereits Flächen, wo solche Minihäuser aufgestellt werden könnten. Details nennt Hartmann nicht, nur dass er an Nachverdichtungsflächen denke. Hartmann will nun prüfen lassen, ob es Fördermöglichkeiten für Tiny Houses gibt und wie hoch unter Strich der Quadratmeterpreis für diese Wohnform ausfällt.

Michael Götz, Chef des Gebäudemanagements, weist darauf hin, dass Tiny Houses eigentlich mobil sind. Aber auch für feststehende Minihäuser sehe er beim GML derzeit keinen Bedarf. Problematisch findet er auch, dass Minihäuser nur mit Spezialmöbeln funktionieren und deshalb möbliert vermietet werden müssten. Das GML hatte kürzlich auf einer Nachverdichtungsfläche in der Straße In der Guldengewann in der Südstadt zwei Doppelhäuser auf kleiner Grundfläche errichtet, die dank drei Wohnetagen für Familien geeignet sind.