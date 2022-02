Alexander Grassmann (FDP) legt sein Amt als ehrenamtlicher Beigeordneter zum 28. Februar nieder. Darüber informierte der Rechtsanwalt am Dienstagabend den Stadtrat. Der Stadtrat hatte den 49-Jährigen im August 2019 mit Mehrheit gewählt. Grassmann nannte persönliche Gründe für seine Entscheidung und erwähnte einen Trauerfall in der Familie. Er war zuständig für den Zoo und den Tourismus, hatte außerdem Aufsichtsratsposten in der Vinothek Par Terre und in der Stadtholding. Die Aufwandsentschädigung beträgt 1750 Euro im Monat. Oberbürgermeister Thomas Hirsch sagte, die Verwaltung werde die neue Wahl eines Beigeordneten für die Stadtratssitzung am 8. März vorbereiten.