Die Landauer SPD hat wie erwartet Jennifer Braun als ihre Kandidaten für das Amt der zweiten hauptamtlichen Beigeordneten nominiert. Wie Braun als SPD-Stadtverbandsvorsitzende mitteilt, fiel die Wahl einstimmig aus. „Es ist unser Anspruch Politik nicht nur zu denken, sondern uns aktiv um unsere Stadt und die Menschen zu kümmern und Politik zu gestalten“, sagte Braun auf der Bewerbungsrede im Gloria-Kulturpalast. „Das geht über unsere Fraktion im Stadtrat, aber allen voran über die Mitwirkung im Stadtvorstand innerhalb der Verwaltung und genau dort will ich mich einbringen.“

Die 38-jährige Braun leitet bei der Stadtverwaltung Speyer das Büro von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Kandidaten – neben Braun treten auch Lena Dürphold (CDU) und Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer an – werden sich in der Stadtratssitzung am 27. Juni vorstellen. Gewählt wird am 18. Juli. Als Favoritin gilt Dürphold, da Grüne, CDU und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass das nächste freiwerdende Amt im Stadtvorstand an einen Vertreter der CDU geht. Das Amt wird vakant werden, da der bisherige Amtsinhaber Lukas Hartmann (Grüne) vom Stadtrat als Nachfolger von Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) zum ersten hauptamtlichen Beigeordneten gewählt wurde.