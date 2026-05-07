Die SPD legt Eckpunkte für eine Zusammenarbeit mit CDU und Grünen vor – und erklärt sie sofort für unverhandelbar. Das sorgt für Verwunderung bei den möglichen Partnern.

Knapp mehr als eine Woche ist es her, dass die Vorbereitungen zur Wahl von Jennifer Braun (SPD) zur neuen dritten Beigeordneten durch den Stadtrat geplatzt ist. Zu Beginn der Sitzung hatte die CDU-Fraktion beantragt, die entsprechenden Punkte von der Tagesordnung zu nehmen. Dafür gab es eine Mehrheit, um nicht das große Ganze zu gefährden.

Die Christdemokraten wollten, dass sich die dann drei im Stadtvorstand vertretenen Parteien – neben den beiden genannten auch die Grünen – zumindest auf gemeinsame Leitplanken einigen, wenn man schon die SPD in den Stadtvorstand holt. Das Festzurren inhaltlicher Absprachen aber hatten die Sozialdemokraten stets abgelehnt. Dennoch war in einer Sitzung vor dem Stadtratstermin an einem Papier gearbeitet worden. Die SPD hat dieses Skript überarbeitet. Die definiert Leitplanken. Das stößt den beiden möglichen Partnern sauer auf. Denn inhaltlich war man schon weiter, heißt es.

Eckpunkte recht schwammig formuliert

Das zweiseitige Papier ist in vier Punkte mit diversen Unterpunkten gegliedert. Es sei nach Gesprächen mit den anderen Fraktionsvorsitzenden entstanden, berichtet Braun. Nach dem Willen der SPD soll das Dokument von den Fraktionsvorsitzenden unterzeichnet und veröffentlicht werden.

Jennifer Braun Foto: Iversen

Die SPD schlägt vor, dass sich die künftigen Partner – „das Papier begründet keine Koalition“ – bei sechs Schlüsselprojekten auf Eckpunkte einigen, die eher mehr als weniger schwammig formuliert sind. Das La Ola soll erhalten werden mit Schwerpunkt auf Energieeffizienz, klimafreundlichem Betrieb sowie sozialverträglichen Eintrittspreisen. Die Wärmewende soll umgesetzt werden. Angestrebt werden soll „eine gemeinsame Position zu Anschluss- und Benutzungspflicht“ – ob dafür oder dagegen, das ist nicht geregelt. Einen Hinweis gibt es: Es solle Ausnahmen geben, heißt es.

Kein gemeinsames Abstimmungsverhalten

Die SPD will, dass im Bereich der Kliniken eine „hochwertige, wohnortnahe Versorgung“ mit kommunaler Beteiligung erhalten bleibt. Es soll zudem mehr Wohnungen im städtischen Besitz geben. Die Stadt soll das Sparkassen-Gebäude in der Ostbahnstraße erwerben und nutzen. Zudem soll die Kultur unter dem Dach der Stadtverwaltung bleiben und nicht in die Stadtholding ausgegliedert werden.

Thema ist auch die Zusammenarbeit: Die Partner sollen sich frühzeitig über gegenseitige Anträge informieren und den Haushalt intensiv beraten. Es soll regelmäßige Treffen geben. Ein verbindliches gemeinsames Abstimmungsverhalten soll hingegen nicht festgelegt werden. „Diese Vereinbarung begründet keine Koalition und keine Bindung an einheitliches Abstimmungsverhalten im Stadtrat. Jede Fraktion entscheidet in der Sache frei“, heißt es im Papier der SPD.

Papier ist unverhandelbar

Wie die Fraktionsvorsitzende und designierte Dezernentin Jennifer Braun betont, bewege sich die SPD erneut. Und das, obwohl der Stadtvorstand das Angebot gemacht und dabei stets betont habe, dass dies bedingungslos geschehe. Das sei die „Grundvoraussetzung“ für die Entscheidung der SPD gewesen, mitzumachen, so Braun weiter. Das Papier sei „unverhandelbar“.

Zwei der derzeit drei Mitglieder des Stadtvorstands, Oberbürgermeister Dominik Geißler und Beigeordnete Lena Dürphold, haben CDU-Parteibücher. Die CDU-Fraktion vertritt, was die Bedingslosigkeit angeht, eine ganz andere Position als der Stadtvorstand. Man wolle die Zusammenarbeit auf ein Fundament stellen, dass über bloße Personalien hinausgehe, sagten der Vorsitzende Ralf Eggers und sein Stellvertreter Peter Lerch.

CDU: Paper zu oberflächlich

Die beiden kritisieren das Vorgehen der SPD in einer Stellungnahme zum neuen SPD-Papier deutlich. Es sei in den vergangenen Wochen fast nur um organisatorische Fragen gegangen – also Zuschnitte und Verteilung der Dezernate. Lediglich in einem Gespräch sei es um Inhalte gegangen, so Eggers und Lerch. Dabei habe man einige Punkte auf Papier festgehalten.

Ralf Eggers Foto: CDU

„Umso weniger nachvollziehbar ist es, wenn nun ein einseitig überarbeitetes Papier als endgültige Grundlage präsentiert wird“, sagt Eggers. Die CDU-Fraktion halte das SPD-Papier für „zu oberflächlich“, es falle hinter den Arbeitsstand zurück. Inhaltliche Tiefe sei an mehreren Stellen herausgenommen worden, obwohl gerade bei Themen wie Wärmeplanung, Klinikum, Haushalt oder großen Investitionsprojekten weiterer Gesprächsbedarf bestehe.

SPD: Offen miteinander diskutieren

„Ein Papier nachträglich zu verändern und gleichzeitig weitere Ergänzungen auszuschließen, entspricht nicht unserem Verständnis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit“, sagt Lerch. Es gehe nicht um eine Koalition, sondern um eine Verständigung über eine tragfähige Zusammenarbeit angesichts der anstehenden Herausforderungen.

Zumindest in diesem Punkt scheinen sich SPD und CDU einig. „Für uns steht und stand dabei immer fest, dass wir keine Koalition und keine inhaltlichen Festlegungen eingehen“, sagt Jennifer Braun. „Vielmehr muss zukünftig wesentlich integrativer gearbeitet und bei politischen Entscheidungen offener miteinander diskutiert werden, um tragfähige Lösungen für unsere Stadt zu entwickeln.“

Grüne: Rückschritte in der Ökologie

Und die Grünen? Die teilen die Grundposition der CDU. Auch sie halten das Papier der SPD für nicht tief genug, sagt Co-Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder. Die Grünen sehen in dem Papier im Vergleich zur bisherigen Verhandlung Rückschritte in der ökologischen Politik. „Es braucht eine gemeinsame Erarbeitung mit einer anschließenden Einigung aller drei Fraktionen gleichberechtigt, respektvoll und auf Augenhöhe“, so Heidbreder. Grüne und CDU bieten der SPD für Sonntag ein Treffen an.

Mitte Januar hatte der Stadtvorstand, neben Geißler und Dürphold ist auch Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) Mitglied des Gremiums, der SPD bedingungslos vorgeschlagen, eine neu zu schaffende Beigeordnetenstelle mit einem Mitglied der SPD zu besetzen. Geißler hatte betont, es gehe angesichts der anstehenden Aufgaben darum, Gräben zwischen den demokratischen Parteien zuzuschütten, um gemeinsam an der Zukunft Landaus zu arbeiten. Ziel war es auch, stabile Mehrheiten zu bilden – im Stadtrat besetzen SPD, CDU und Grüne je zehn der 44 Sitze. Nach dem Zerfall der Kooperation aus SPD, CDU und FWG war keine stabile Mehrheit in Sicht.

Die SPD hatte sich Zeit genommen und lange mit den anderen Fraktionen und der Stadtverwaltung über mögliche Dezernatszuschnitte beraten und verhandelt. Ende März hatten die SPD-Mitglieder nach harter Debatte auf einer Versammlung dafür votiert, den Vorschlag der Zusammenarbeit anzunehmen. In der vergangenen Woche hätte der Stadtrat dann über den Plan abstimmen – oder eher: dem Plan zustimmen – sollen. Dazu kam es nicht.