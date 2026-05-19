Das Drama in der Landauer Stadtpolitik scheint sich zu legen. Die Parteien sind aufeinander zugegangen. Doch noch kann eine Behörde die Wahl Jennifer Brauns stoppen.

Arbeiten die Parteien nun zusammen? Bekommt die SPD einen neuen Posten im Stadtvorstand? Seit Monaten dominieren diese Fragen das politische Landau – und seit Monaten zieht sich das Hickhack um die Antwort hin. Nach einer weiteren, möglicherweise letzten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche haben die Vorsitzenden die getroffene Vereinbarung in die Fraktionen mitgenommen. Dort wolle man darüber beraten, ob die Abmachung zustimmungsfähig sei, hieß es. Wird es also endlich etwas?

Knackpunkt ist die Partei, der der Stadtvorstand, gebildet von Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU), Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) und der Beigeordneten Lena Dürphold (CDU), Anfang des Jahres das Angebot der Zusammenarbeit gemacht hatte: die SPD. Nehmen die Sozialdemokraten, die in dieser Frage mehreren Quellen zufolge in zwei Lager gespalten sein sollen, das Papier an? Eigentlich, so erinnern die Genossen immer wieder, war das Angebot des Stadtvorstands bedingungslos gewesen.

Vertrauen wurde beschädigt

Doch da wollte die CDU-Fraktion nicht mitspielen. Sie bestand von Anfang an auf inhaltlichen Leitplanken der Zusammenarbeit. Damit wiederum tat sich die SPD schwer. Jüngst legte die Partei einen Vorschlag vor und bezeichnete ihn als „unverhandelbar“ – nur um kurz darauf wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Es sei ein schwieriger Prozess gewesen – und die drei Partner hätten immer wieder aufeinander zugehen müssen, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Jennifer Braun. Sie ist auch die designierte Beigeordnete und soll im Fall der Wahl unter anderem das Baudezernat übernehmen. Sie stimme der Aussage ihrer Kollegin von den Grünen, Lea Heidbreder, zu. Die hatte in der vergangenen Woche gesagt, es sei viel Vertrauen beschädigt worden. Dieses müsse sich neu bilden. Der SPD sei aber auch gespiegelt worden, dass es um Landau gehe.

Jeder gibt und jeder kriegt

Über die Inhalte des Papiers mag derzeit keiner der drei Partner reden. Es soll nach der gemeinsamen Unterzeichnung veröffentlicht werden. Zu hören ist, dass es lediglich vier Punkte umfasse plus eine den Haushalt betreffende Vereinbarung.

Braun gibt immerhin preis, dass kein gemeinsames Abstimmungsverhalten vereinbart worden sei. Denn auch die kleinen demokratischen Parteien im Rat könnten gute Ideen einbringen – und in diesen Fällen könnten die Partner zustimmen, erklärt Braun. Das war den Sozialdemokraten von Anfang an wichtig. Aber: Jeder habe etwas gegeben und jeder habe etwas bekommen. Auf der Grundlage des Papiers könne man nun aber positiv nach vorne schauen.

Start vor Oktober unwahrscheinlich

Doch wie weit man nach vorne schauen kann, ist noch unklar. Sicher scheint wohl, dass der Stadtrat in der kommenden Woche schon die Weichen für die Schaffung der neuen Position stellt. Das bedeutet aber nicht, dass Braun dort schon gewählt werden kann. Denn wegen der stark angespannten Haushaltslage der Stadt muss die Aufsichtsbehörde (ADD) noch ins Benehmen gesetzt werden – widerspricht diese, müssen die Pläne wohl beerdigt werden. Dafür hat die ADD vier Wochen Zeit, bei Nachfragen acht, erklärt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Auch dann ist noch nicht klar, ob die Stelle ausgeschrieben oder ob Braun direkt gewählt wird.

So oder so – es sei nicht davon auszugehen, dass die Wahl Brauns noch vor der Sommerpause erfolgen könne, sagt Diehl. Wenn Braun also frühestens Ende August vom Stadtrat in das Amt gewählt wird, scheint ein Start vor Oktober unwahrscheinlich. Dass sie gewählt wird, scheint nun aber ausgemachte Sache zu sein.

Eggers: Einigung im Februar möglich

„Die CDU-Fraktion sieht das nun gemeinsam erarbeitete Papier als Fundament für die künftige politische Arbeit“, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Eggers auf Anfrage. Es gehe darum, die grob aufgestellten inhaltlichen Leitplanken mit Leben zu füllen. Eggers räumt aber auch ein, dass das Papier bei dessen Vorstellung in der Stadtratsfraktion gemischte Reaktionen hervorgerufen habe. Manche hätten sich vertiefende inhaltliche Festlegungen gewünscht. „Aber bei einer Dreierkonstellation wird nun mal nicht jeder Wunsch erfüllt.“

Er hoffe, dass nun der Prozess zur Erweiterung des Stadtvorstands schnell Form annehme, der Stadtrat diesen vorantreibe, so Eggers. Dass der Weg bis dorthin derart lang werde, das habe er sich nicht vorstellen können, seit Geißler, Hartmann und Dürphold zu Beginn des Jahres den Vorschlag zur Aufstockung der Stadtspitze gemacht hatten. „Das hätte ich mir nie erträumen können. Von unserer Seite hätte die Sache nämlich auch schon im Februar unter Dach und Fach sein können“, so Eggers. Doch jetzt müsse geliefert werden.

Grüne: Kaum Diskussion

Wie aus dem politischen Landau von Parteivertretern aller Couleur zu hören ist, stehen in der Sache die Grünen am souveränsten da. Diese haben geräuschlos verhandelt und standen nicht im Fokus der Konflikte. In der Fraktion habe man sich das Papier angeschaut und nicht lange darüber gesprochen. Ihre Partei werde geschlossen zustimmen, versichert Fraktionsvorsitzende Lea Heidbreder. „Wir werden uns an die Vereinbarung halten.“ Nun wird nur noch ein Termin gesucht, an dem Braun, Eggers und Heidbreder die Vereinbarung gemeinsam unterzeichnen.