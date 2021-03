4000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls am Donnerstagabend in Birkweiler. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-jähriger Autofahrer in der Weinstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hoftor geprallt. Trotz erheblicher Schäden am Hoftor und an seinem Auto setzte der Mann seine Fahrt fort. Seine Frontstoßstange, die durch den Unfall abgerissen worden war, blieb mitsamt dem Kennzeichen liegen. Die Polizei konnte den jungen Mann so schnell ausfindig machen. Bei ihm zu Hause stellten die Beamten auch einen Mitgrund seines schnellen Verschwindens fest: Ein Atemalkoholtest ergab zwei Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, sein Führerschein wurde kassiert.