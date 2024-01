Wegen einer beschlagenen Scheibe gab es am Freitag, 26. Januar, gegen 21.40 Uhr im Nußdorfer Weg in Landau einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau. Laut Polizei suchte eine 58-jährige Fiat-Fahrerin wegen Kondenswasser an der Frontscheibe ein Wischtuch im Fußraum des Beifahrers. Dabei übersah sie einen einparkenden Dacia und prallte dagegen. Dabei erlitt die 65-jährige Dacia-Fahrerin eine Gehirnerschütterung. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Die Beifahrerin im Dacia sowie die Unfallverursacherin wurden nicht verletzt.