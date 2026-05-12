Einen Ausflug ins Grüne hat eine 84-Jährige auf der B427 bei Bad Bergzabern mit ihrem Auto gemacht. Wie die Polizei mitteilt, kam die Seniorin am Sonntag, 10. Mai, bei Regen von der Fahrbahn ab. Demnach verlor sie – vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Orientierung – im Starkregen im Bereich der Gehlmühle die Kontrolle über ihren gelben Hyundai und kam etwa 20 Meter neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, da es kurzzeitig begonnen hatte zu qualmen.