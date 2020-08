Vom 30. September bis zum 9. Dezember geht das Planspiel Börse der Sparkasse in eine neue Spielrunde. Dann gilt es für Schüler wieder, das fiktive Spielkapital in ihrem Wertpapierdepot durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Zu gewinnen gibt es neben mehreren Geldpreisen auf Sparkassen- und Verbandsebene auch eine Reise nach Frankfurt zur großen Planspiel-Börse-Gala im Frühjahr 2021. Der simulierte Wertpapierhandel vertieft auf spielerische Weise wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern dieses Planspiel an. Ein Schwerpunkt des elfwöchigen Online-Wettbewerbs ist das Thema Nachhaltigkeit, denn die Kombination von wirtschaftlich sinnvollem Handeln unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte gewinnt immer mehr an Bedeutung. Deshalb stehen beim Planspiel Börse auch Anlagestrategien im Mittelpunkt, die eine nachhaltige Entwicklung fördern sollen. Gespielt werden kann am PC oder auf dem Smartphone mit der App.

