Am Donnerstagabend hat es in Landau eine Kundgebung gegen Corona-Auflagen gegeben, obwohl eine Anmelderin ihre entsprechende Veranstaltung kurzfristig abgesagt hatte. Zuvor hatte die Stadt auf ihre Allgemeinverfügung verwiesen, nach der unangemeldete „Montagsspaziergänge“ und vergleichbare Veranstaltungen sowie die Teilnahme daran bis einschließlich 27. Dezember ganztags verboten sind. Dies hatten Landau und die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim gemeinsam festgelegt. Die Stadtverwaltung Pirmasens ist dagegen zur Auffassung gelangt, dass ein solches Verbot vor Gericht wohl keinen Bestand hätte, solange die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht unmittelbar gefährdet sind. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau hatten sich am Donnerstag etwa 70 bis 80 Menschen auf dem Rathausplatz versammelt. Sie trafen sich gegen 20 Uhr und bewegten sich von dort durch die Innenstadt und dann wieder zurück zum Rathausplatz. Ein Großteil der Teilnehmer trug dabei Teelichter, ein Teilnehmer eine Fackel. Diese wurde ihm abgenommen und gelöscht. Der Rathausplatz leerte sich gegen 20.45 Uhr. Polizei und Ordnungsamt führten Personenkontrollen durch.