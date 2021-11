Für die Buchvorstellung „Weihnachtskrippen in der Pfalz“ gibt es nach Angaben von Dekan Axel Brecht neue Zutrittsregeln: Es gilt jetzt die 2G-Regel, Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Kostenlose Einlasstickets kann man bestellen unter www.kirchelandau.de/tickets. Am 1. Adventssonntag, 28. November, um 17 Uhr stellt Helmuth Bischoff in der Landauer Marienkirche sein Buch vor und präsentiert einzelne historischer Figuren der 100jährigen Osterrieder Weihnachtskrippe. Außerdem gibt es stimmungsvolle Adventsmusik. Die Veranstaltung wird auch im Internet live auf dem Youtube-Kanal der Marienkirche übertragen und bleibt dort auch in derMediathek.