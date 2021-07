Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro hat ein Unbekannter am Freitag früh in einem Juweliergeschäft am Kleinen Platz in Landau erbeutet. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter schlug gegen 3 Uhr das Schaufenster ein und raffte den Schmuck aus der Auslage zusammen. Der Täter wurde von Passanten bemerkt und flüchtete in Richtung Rathausplatz. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Kapuze getragen haben. Die Polizei in Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.