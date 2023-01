Am Freitagabend, 6. Januar, entscheidet sich, wer das Hallenfußballturnier anlässlich des 125. Jubiläums des TB Jahn Zeiskam in der Spiegelbachhalle in Bellheim gewinnt. Von 24 angetretenen Mannschaften haben sich zwölf für die Finalrunde qualifiziert und spielen in vier Dreiergruppen und einer anschließenden K.-o.-Phase den Sieger aus. Noch im Turnier dabei sind neben der ersten Mannschaft des Gastgebers unter anderem Bavaria Wörth, Türkgücü Germersheim, der VTG Queichhambach, Phönix Bellheim, der FSV Offenbach und SV Landau Süd. Zeiskams zweite Mannschaft scheiterte in der Gruppenphase. Los geht es um 18.30 Uhr, das Finale endet circa um 23 Uhr. Neben der Siegermannschaft werden dann auch der Torschützenkönig und der beste Torhüter des Turniers geehrt. Für jedes zehnte Tor bekommt der betreffende Schütze außerdem eine Flasche Wein.