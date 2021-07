In Dammheim, Mörlheim und Mörzheim haben sich bereits mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entschieden. Das hat Florian Maier, der SPD-Landtagsabgeordnete, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion und Ortsvorsteher von Dammheim, unter Berufung auf das Unternehmen Deutsche Glasfaser mitgeteilt. „Dass es den ersten drei Stadtdörfern gelungen ist, die geforderte Anzahl an Vorverträgen abzuschließen, ist ein wichtig Schritt, aber noch nicht das Ziel. Es ist weiterhin der Plan, dass alle acht Stadtdörfer und die Wollmesheimer Höhe mit Glasfaser ins Haus versorgt werden können“, so Maier. Bisher gibt es zwar ein Glasfasernetz in der Innenstadt und den Stadtdörfern, aber in der Regel nur bis zu Verteilerkästen. Ab dort werden die Signale über die Kupferkabel der Telekom bis in die Haushalte geleitet. Bei dieser Technik sind nach derzeitigem Stand (aber nicht an allen Standorten) Datenraten bis zu 250 MBit möglich. Die Deutsche Glasfaser wirbt mit bis zu 1000 MBit. Maier hofft daher, dass auch in den anderen Stadtdörfern die Nachfrage noch steigt.

Insgesamt sind in den Landauer Stadtdörfern insgesamt bisher 26 Prozent der Haushalte anschlusswillig; die Deutsche Telekom hat 40 Prozent als Ziel genannt. Die sogenannte Nachfragebündelung (Werbephase) läuft noch bis zum 17. Juli. Schlusslichter sind Queichheim (zwölf Prozent) und Wollmesheimer Höhe (13 Prozent).