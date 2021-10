Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag versuchte, in zwei Firmengebäude in Altdorf einzubrechen. So haben sie nach Angaben der Polizei in der Hauptstraße den Zaun eines Betriebsgeländes überwunden und am Gebäude ein Fenster aufgehebelt. Da sie aber bei der Tat gestört wurden, flüchteten sie. Ohne Beute verließen Unbekannte in derselben Nacht ein Firmengebäude in der Straße Am Rebgang. Dort hebelten sie eine Fensterscheibe aus einem Rolltor. Sie gelangten zwar in das Haus. Weil sie aber bei der Tat gestört wurden, flüchteten sie auch in diesem Fall vorzeitig. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf rund 100 beziehungsweise 150 Euro. Hinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.