Am Mittwoch zwischen 11.30 und 14.30 Uhr sind unbekannte Täter in der Wiesenstraße in Altdorf in ein Wohnhaus eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Vermutlich kletterten die Täter über ein Gartentor auf das Gelände und schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Nach Angaben der Polizei gelangten sie anschließend in das Wohnhaus, wo sie mehrere Räume nach Wertgegenständen absuchten. Ersten Ermittlungen zufolge sind Bargeld und Schmuck gestohlen worden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in jenem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 in Verbindung setzen.