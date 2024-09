Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Gartencenters in Edesheim beim Rangieren auf ein Verkehrsschild geprallt. Wie die Polizei mitteilt, stieg er kurz aus, begutachtete sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Problem: Eine Überwachungskamera filmte die Unfallflucht. So konnte der Mann schnell ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.