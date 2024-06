Die Zooschule veranstaltet kommende Woche die fünfte Auflage der Zoojugendspiele. Am 12., 13. und 14. Juni treten jeweils zehn vierte Klassen mit rund 600 Schülern aus 17 Grundschulen in den Wettbewerb. Es gilt, das Wissen über die Bedeutung, die Bedrohung und den Schutz der Artenvielfalt zu testen. An verschiedenen Stationen im Zoo werden die Klassen im Team Aufgaben lösen, zum Beispiel zum Sibirische Tiger, dem Gibbon oder dem Humboldt-Pinguin. Den Gewinnerklassen winken Pokale, Urkunden und Preise. In diesem Jahr werden die Zoojugendspiele erstmals gemeinsam mit einem Bildungspartner, dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL), realisiert. Somit wird inhaltlich auch ein Schwerpunkt auf Abfallvermeidung und den sorgfältigen Umgang mit Abfall gelegt. Die Zoojugendspiele werden zudem von einer zehnten Klasse des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau und von einer achten Klasse des Nikolaus-Weis-Gymnasiums in Speyer unterstützt. Die rund 60 älteren Schülerinnen und Schüler betreuen die Grundschulklassen gemeinsam mit den Zoopädagogen.