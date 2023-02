Die von der Stadtverwaltung angestoßene Änderung der Kostenordnung der Dorfgemeinschaftshäuser hat Wallungen verursacht. Erst beklagte sich der Arzheimer Ortsbeirat darüber, dass Vereine nun keine Brötchen mehr verkaufen dürften, weil sie dann Saalmiete bezahlen müssten, was in der Vorlage verschleiert worden sei. Dann ärgerte sich die Stadtverwaltung. Denn hier sei etwas deutlich missverstanden und dann in einem Ton geäußert worden, der im Rathaus für Verstimmung gesorgt hatte. Die RHEINPFALZ berichtete über die betreffende Ortsbeiratssitzung am Dienstag. Am Abend tagte der Hauptausschuss und billigte die neue Regelung einstimmig. Paragraf 5 wird um einen Satz zur Klarstellung ergänzt. Danach müssen Vereine aus dem jeweiligen Ortsbezirk keine Miete und Nebenkosten zahlen. Auch dann nicht, wenn sie Brötchen verkaufen. Anders liegt der Fall bei Festen. Denn da werden Einnahmen generiert. Oberbürgermeister Dominik Geißler sagte, er verstehe die ganze Aufregung nicht, es sei doch alles seit Monaten bekannt und mit den Ortsvorstehern auch besprochen worden.