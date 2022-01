Am frühen Samstagnachmittag fuhren zwei Autofahrer auf der K6 von Altdorf nach Venningen. Dort versuchte ein 47-jährige Hyundai-Fahrer die beiden Wagen zu überholen. Laut Polizei überschätze sich der Hyundai-Fahrer bei dem Überholmanöver, sodass es nur noch gerade so rechtzeitig wieder einscheren konnte, dabei aber einen Ford touchierte, der ihm auf der anderen Straßenseite entgegenkam. Glücklicherweise kam es durch den Zusammenprall lediglich zu Sachschäden an beiden linken Fahrzeugseiten.