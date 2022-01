Ganz genau 100.109 Coronatests sind im vergangenen Jahr Testungen im Schnelltestzentrum in der Landauer Festhalle gemacht worden. Die Teststation wird unter medizinischer Betreuung von Hartwig Peukert von der Stadt Landau in Kooperation mit der DLRG Landau betrieben – mit ganz viel haupt- und ehrenamtlichem Engagement. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind dabei 2039 Infektionen mit dem Coronavirus alleine in der Festhalle entdeckt worden. Das habe dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus einzuschränken.