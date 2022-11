In der Landauer Rheinstraße wird es künftig eine neue Bushaltestelle geben, die im Zusammenhang mit dem ab 11. Dezember geltenden Busfahrplan steht. Bisher gab es nur eine Haltestelle an der Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichbrücke. Wegen der Bauarbeiten bis Ende November kommt es in Höhe des Ostparks zu Verkehrsbehinderungen, weil eine Fahrspur Teil der Baustelle ist. Der neue Standort wird als Busbucht ausgebaut, damit der Bus nicht im fahrenden Verkehr halten muss und die Passagiere geschützt ein- und aussteigen können, informiert die Verwaltung auf Anfrage. Dafür fällt ein Teil des Parkstreifens zwischen Mahla- und Ludowicistraße weg. Auch der Grünstreifen zum Park hin wird zurückgenommen. Der Untergrund in der Bucht wird verdichtet, eine Straßenlampe muss versetzt werden. Die Kosten von 60.000 Euro sind Teil des Pakets Ostpark-Sanierung. Ebenfalls bis Ende November wird die Baustelle in der Martin-Luther-Straße Richtung Boulevard Ostbahn andauern. Dort verlegt Energie Südwest eine neue Gasleitung.