Finn und seine Mutter Sabrina Nockel brauchten ein behindertengerechtes Auto – jetzt haben sie eins. Ein Spendenaufruf brachte nicht ganz die erhoffte Summe, aber genug.

Am 24. Februar 2026 titelte DIE RHEINPFALZ: Finn will mobiler werden. Sabrina Nockel aus Edenkoben hatte appelliert, ihr Vorhaben zu unterstützen: für ihren beeinträchtigten Sohn Finn ein behindertengerechtes Fahrzeug kaufen.

Finn, der am 1. Juni 14 Jahre alt wird, hat Arthrogryposis multiplex congenita. Diese angeborene Gelenksteife, die bei einem von 5000 Neugeborenen vorkommt, macht sich im ganzen Körper bemerkbar. In ein normales Auto ein- und auszusteigen, ist für Finn immer wieder aufs Neue eine Herausforderung und sehr anstrengend, weil er seine Knie nur 30 Grad beugen kann.

Dieses große Problem ist nun mit dem neuen Auto gelöst. Als Spendenziel hatte Finns Mutter Sabrina 35.000 Euro ausgegeben. Sie ging davon aus, dass auch schon ein gebrauchtes Fahrzeug mindestens 25.000 Euro kosten würde. Zweieinhalb Monate später ist zwar nicht die anvisierte Spendensumme zusammen gekommen, aber die insgesamt eingegangenen 26.000 Euro ermöglichten es Sabrina Nockel, ein Fahrzeug zu kaufen, das den Bedürfnissen ihres Sohnes gerecht wird. Fündig wurde sie beim Pfälzer Autosalon in Schifferstadt, einem Spezialisten für behindertengerechte Fahrzeuge.

Es war eine Punktlandung, denn das Spendengeld reichte aus, um einen fünf Jahre alten Opel Combo zu kaufen, der mit 60.000 gefahrenen Kilometern auch noch eine sehr akzeptable Laufleistung aufweist. Das Wichtigste aber ist die eingebaute Rampe, mit der Finn hinein- und herausgefahren wird. Der Rollstuhl wird im Innenraum fixiert, und Finn kann sich anschnallen.

„Das Auto ist wirklich ideal“

Sabrina Nockel kann ihrem Sohn nun eine würdige und sichere Mobilität bieten, ihn überall hinfahren und abholen, sei es in die Schule, zu den regelmäßig notwendigen Klinik- und Therapiebesuchen, zu Veranstaltungen, zum Tischtennis-Training, zu Turnieren und zu allen sonst notwendigen Fahrten.

„Das Auto ist wirklich ideal, zumal mal man die hintere Sitzbank verschieben kann, womit Finn dann noch mehr Platz hat. Zudem bietet es fünf Sitzplätze“, erklärt Sabrina Nockel. Außerdem konnte das Fahrzeug sofort eingesetzt werden, da die Rampe, die sehr leicht von jedem bedient werden kann, schon vorhanden war und es keiner weiteren Umbauten bedurfte.

Vielleicht fahren in dem Auto ja auch schon bald ein paar von Finns Vereinskameraden beim TTV 04 Edenkoben mit. Der begeisterte Tischtennisspieler will nämlich zu den im August stattfindenden Andro Kids Open in Düsseldorf, wo sich vom 21. bis 23. August Mädchen und Jungen beim größten Kinder- und Jugendtischtennisturnier Europas messen. Dort trifft Finn auf nichtbehinderte Gegner. Das tat er auch schon am 10. Mai bei einem Turnier für Erwachsene in Edingen-Neckarhausen, wo er drei seiner sechs Spiele gewann. Finn spielt im Stehen, der Rollstuhl steht dann nur in der Spielbox, damit er sich in Pausen hinsetzen kann.

Beim Turnier in Edingen-Neckarhausen kam das behindertengerechte Transportmittel erstmals zum Einsatz. Es bewährte sich sofort, berichten Sohn und Mutter. Für beide ist das Auto eine große Erleichterung. Sabrina Nockel ist dankbar für alle Spenden, sei es von Privatpersonen, Firmen oder Stiftungen. „Mir ist auch sehr wichtig, dass die Menschen wissen, dass ihre Spenden ankamen und zielgerecht eingesetzt wurden“, sagt sie.