Die Hamburger Dr. Ansay AU-Schein GmbH wirbt mit kostenlosen Corona-Testzertifikaten, die per E-Mail zugestellt werden. Die Bescheinigung kommt in weniger als fünf Minuten. Solche Zertifikate sind in Landau bereits aufgetaucht, berichtet die Stadtverwaltung auf Anfrage.

Behörden halten die Zertifikate für illegal, mehrere Strafanzeigen wurden bereits gegen GmbH-Gründer Can Ansay und die unterzeichnende Ärztin gestellt. Die Hamburger Polizei ermittelt. Die Wettbewerbszentrale hat Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung beim Amtsgericht Hamburg gestellt. Ansay selbst weist die Vorwürfe deutlich zurück – sein Angebot sei legal, sagt er der RHEINPFALZ.

