Das Landauer Ordnungsamt hat zusammen mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag um 1.40 Uhr eine Party auf einem Feld bei Godramstein aufgelöst. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, waren die Ordnungshüter wegen Ruhestörung gerufen worden. Auf einem Acker wurden sechs Autos gesichtet, die in Weinbergen parkten. Am eigentlichen Schauplatz der Feier gab es einen Stromgenerator, ein circa zehn Meter langes Festzelt und rund 80 Feiernde. Das Feld wurde wohl ohne Einverständnis des Eigentümers genutzt, teilt die Stadt weiter mit. Der Veranstalter wurde aufgefordert, die Party zu beenden und den Müll zu beseitigen. Gegen 3.30 Uhr gab es einer Nachkontrolle – rund zehn Menschen feierten noch bei leiser Musik, der Müll war größtenteils eingesammelt. Dem Veranstalter werfen die Behörden unter anderem Ruhestörung sowie einen Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung vor: Es wurden keine Kontaktdaten erfasst.